Libia: morti e feriti per scontri tra gruppo armato e forze sicurezza a Tripoli

- Alcuni membri della forza di supporto della direzione della sicurezza sono rimasti uccisi in seguito a uno scontro con un gruppo armato che cercava di prendere d’assalto il suo quartier generale a Tripoli. Lo riferisce il sito web d’informazione libico “Al Wasat”, secondo il quale gli scontri si sono svolti nei pressi dell’aeroporto di Tripoli. L'emittente televisiva panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” ha reso noto che la 444esima, sotto il controllo del ministero della Difesa, è intervenuta per porre fine agli scontri. La forza di supporto della direzione della sicurezza è legata al ministero dell’Interno libico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle autorità di Tripoli in merito all’incidente.(Lit)