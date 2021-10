Nato: Stoltenberg, Alleanza ha avuto successo per capacità di adattamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato è l'alleanza di maggior successo nella storia perché ci siamo sempre adattati e siamo stati in grado di cambiare seguendo i mutamenti globali. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", aggiungendo di attendere con "ansia" il prossimo vertice di Madrid del 29 e 30 luglio 2022 in quanto è "assolutamente fiducioso" che dimostrerà l'impegno di tutti gli alleati per il legame Nord America-Europa e l'importanza del continuo adattamento della Nato. "Non sappiamo quale sarà la prossima crisi, ma quello che sappiamo è che, qualunque cosa affronteremo, saremo più forti", ha evidenziato Stotenberg. Il segretario generale della Nato ha spiegato che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dato un "forte sostegno" all'Alleanza e questo "ci dà un'opportunità storica per rafforzare il legame e lavorare più strettamente insieme", chiarendo, tuttavia, che essendoci 30 alleati "non saremo mai d'accordo su ogni questione". (segue) (Spm)