Nato: Stoltenberg, Alleanza ha avuto successo per capacità di adattamento (2)

- Secondo Stoltenberg, una Nato forte è un bene per l'Europa, ma anche per gli Stati Uniti "poiché l'equilibrio globale del potere si sta spostando, gli Stati Uniti si rendono sempre più conto che è bene avere amici e che nella Nato hanno 29 partner e alleati". In merito al possibile ampliamento della Nato per cercare "nuovi alleati" nell'Asia-Pacifico o nel Mediterraneo meridionale, Stoltenberg ha ricordato che nel suo trattato di fondazione, si dichiara un'alleanza per l'Europa e il Nord America e, pertanto, "non ci sono assolutamente piani per espanderlo o per includere membri dell'Asia o dell'Africa. La Nato è e rimarrà un'alleanza regionale". In tal senso, il segretario generale ha rimarcato che pur restando un'organizzazione regionale sarà chiamata ad affrontare "sfide globali". In riferimento al dibattito nell'Unione europea sulla necessità di creare una forza militare indipendente e genuinamente europea, Stoltenberg ha dichiarato di credere "fortemente" che gli alleati europei dovrebbero sviluppare nuove capacità e lavorare insieme per fornire aerei da combattimento, droni, carri armati o altri mezzi di cui si ha bisogno come alleati. (segue) (Spm)