Nato: Stoltenberg, Alleanza ha avuto successo per capacità di adattamento (3)

- In tal senso, il segretario della Nato ha accolto con "favore" gli sforzi come il Fondo europeo per la difesa e il fatto che la cooperazione tra l'Ue e la Nato è stata portata "a livelli senza precedenti". Secondo Stoltenberg il prossimo vertice di Madrid sarà importante anche perché saranno prese decisioni di vasta portata "sulla tecnologia, la deterrenza e la difesa, così come sulla sicurezza ed il cambiamento climatico. Su questo punto, Stoltenberg ha sottolineato che per la prima volta la Nato ha messo questo tema all'ordine del giorno in quanto è " una crisi multipla che alimenta i conflitti, costringe allo spostamento di persone e aumenta la competizione per risorse scarse come l'acqua e la terra. (Spm)