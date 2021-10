Guidonia: Vincenzi (Pd), ingresso in Giunta segnale apertura, progetto lungimirante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi presentiamo un progetto lungimirante per il futuro del comune di Guidonia e non solo. L'ingresso del Partito democratico nella giunta di Guidonia è un segnale di apertura e rafforzamento di una strada che già si sta percorrendo a livello nazionale e Regionale". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio, intervenuto durante la conferenza stampa "Prima di tutto Guidonia. "Un progetto amministrativo fondamentale, figlio di un nuovo modello politico. L'ambiente, lo sviluppo sostenibile, il rilancio delle attività produttive, il nuovo ospedale della Tiburtina, la Rider cup e gli investimenti sulla rete infrastrutturale sono i punti qualificanti del programma di governo che insieme alla Regione si vogliono realizzare", conclude. (Com)