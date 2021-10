Mafie: Cantalamessa (Lega), gravi parole di Morra su Prefetture, faccia i nomi o si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se verranno confermate “le affermazioni del presidente della commissione parlamentare Antimafia Morra, pronunciate durante il Forum Polieco, sono di una gravità inaudita e senza precedenti: dichiarare che la criminalità organizzata non vada ricercata solo nelle periferie e nei posti degradati ma anche nelle Prefetture e al ministero dell'Ambiente dove ci sono colletti bianchi che non fanno l'interesse delle comunità, è un vero e proprio sfregio nei confronti delle istituzioni”. Lo afferma in una nota Gianluca Cantalamessa, deputato della Lega e capogruppo in commissione Antimafia. “Affermazioni gravi e vergognose, ancor più se pronunciate dal presidente della commissione parlamentare Antimafia: se ne è davvero a conoscenza perché non ha mai denunciato? Vogliamo nomi e cognomi o immediate dimissioni del presidente”, ha detto, aggiungendo che “tali calunnie minacciano la fiducia dei cittadini nei confronti di coloro che li dovrebbero in realtà tutelare, minando anche la credibilità di chi fa il proprio lavoro egregiamente”. (Com)