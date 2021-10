Africa: Songwe (Onu), alla Cop26 urgente fissare prezzo del carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per finanziare la transizione energetica in Africa è necessario fissare un prezzo di mercato del carbonio e la prima occasione per farlo è la Cop26 che si apre prossimamente a Glasgow. Ne è convinta Vera Songwe, Sottosegretaria generale delle Nazioni Unite e Segretaria esecutiva della Commissione economica Onu per l’Africa, che oggi è intervenuta alla Camera in occasione della seconda giornata dei lavori della Conferenza interparlamentare pre-Cop26. "Molte delle misure attuali per la transizione energetica non tengono conto della spesa che l'Africa fa per affrontarne le conseguenze", ha detto Songwe, secondo la quale il continente ha già speso per questo "fino a 50 milioni di risorse" e per questo è necessario passare da un meccanismo delle sovvenzioni ad un sistema di mercato "in cui si paga a seconda di quanto si inquina". (segue) (Res)