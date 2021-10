Africa: Songwe (Onu), alla Cop26 urgente fissare prezzo del carbonio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo chiederci come garantire una transizione giusta, e come parte di questi obiettivi di equità il tema dell'energia è essenziale", ha detto Songwe, ricordando che da un lato l'Africa possiede immensi magazzini di stoccaggio di carbonio come il bacino del Congo e dall'altro Paesi come il Mozambico spendono l'11 per cento del loro Prodotto interno lordo (Pil) per lottare contro il cambiamento climatico. Per Songwe, alla Cop26 è urgente stabilire un prezzo del carbonio e istituire un fondo dedicato a questa problematica, una strategia - sostiene - che servirà ad aprire la strada all'energia elettrica. "Vogliamo un meccanismo trasparente", ha aggiunto la Sottosegretaria Onu, ribadendo la necessità di coinvolgere in questa sfida anche il capitale delle imprese private. "Il settore pubblico da solo non potrà mai generare risorse per tutti", ha detto. (Res)