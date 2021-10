Mafie: Romeo (Lega), da Morra dichiarazioni gravissime, fuori i nomi o dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi sono “i colletti bianchi delle prefetture e del ministero dell'Ambiente a cui si riferisce Morra che non farebbero l'interesse della comunità? Le sue accuse sono imbarazzanti e gravissime: non si lancia il sasso e si nasconde la mano”. Lo afferma in una nota Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. “La lotta alla criminalità organizzata va fatta con coraggio, non in maniera sottintesa e sibillina: Morra tiri fuori le prove, faccia i nomi o si dimetta", ha detto. (Com)