Bangladesh: Unhcr, firmato accordo per agevolare assistenza di base a rifugiati rohingya a Bhasan Char

- L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha concluso oggi un accordo con il governo del Bangladesh per aiutare a fornire servizi di base a migliaia di rifugiati rohingya che sono stati trasferiti nei campi nel golfo del Bengala. L'intesa, riferisce l'Unhcr, mira a rafforzare la collaborazione con le autorità bengalesi al fine di fornire in modo più rapido ed efficace i servizi di base ai circa 19mila rifugiati che il governo di Dacca ha trasferito dai campi di confine sulla remota isola di Bhasan Char, nonostante le proteste di alcuni rifugiati e l'opposizione dei gruppi per i diritti umani, che affermano che l'isola è particolarmente esposta alle inondazioni e alle tempeste. Nelle intenzioni delle autorità del Bangladesh, l'isola dovrebbe invece ospitare circa il 10 per cento del milione di rifugiati musulmani che dopo esser fuggiti alle violenze in Myanmar si sono rifugiati nei campi al confine. (Inn)