Sicilia: Meloni, assessore Fd’I rifiuta tangente e denuncia ma sinistra tace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sicilia, in occasione di un evento musicale, hanno tentato di “corrompere il nostro assessore al Turismo Manlio Messina con una tangente di 50 mila euro: i malavitosi non hanno fatto i conti con il nostro assessore e il suo staff, che hanno prontamente denunciato l'accaduto”. Lo afferma in una nota la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Il grande circo mediatico, tanto caro alla sinistra, su questo episodio però preferisce tacere: probabilmente perché scomodo a una certa narrazione che mira solo a demonizzare il nostro partito, che ha sempre fatto della legalità la sua bandiera; se ne facciano tutti una ragione”, ha detto. (Com)