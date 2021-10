© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Superati gli 8,4 milioni di somministrazioni. Raggiunto 90 per cento della popolazione adulta e oltre 83 per cento di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa". Lo si legge in una nota dell'Assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. (Com)