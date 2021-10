Paesi Bassi: sindaco di Eindhoven annuncia le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Eindhoven, John Jorritsma, ha annunciato l'intenzione di dimettersi dall'incarico, senza correre per un secondo mandato. Jorritsma, primo cittadino di Eindhoven dal settembre 2016, è un esponente del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd). Jorritsma stato commissario del re per la Frisia per oltre otto anni prima di prendere il potere nella quinta città più grande dei Paesi Bassi. "Considero un onore essere sindaco del comune di Eindhoven e continuerò a dare il 100 per cento del mio impegno nel prossimo periodo", ha detto Jorritsma. Il sindaco di Eindhoven ha annunciato la sua decisione a un anno dalla fine del suo mandato, in vista delle elezioni comunali del 16 marzo. La municipalità olandese ha affermato che ciò fornirà tutto il tempo affinché "l'attuale e il nuovo consiglio comunale svolgano un ruolo significativo" nella creazione di un profilo per il suo successore prima e dopo le elezioni comunali. (Beb)