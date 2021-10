Libia: Oim condanna uccisione di sei migranti nel centro di detenzione di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) ha condannato l’uccisione di sei migranti nel centro di detenzione di Mabani a Tripoli. Secondo quanto riferito dall’organizzazione su Twitter sono rimasti ferite anche 24 persone quando le guardie libiche hanno iniziato a sparare a seguito di una rivolta e un tentativo di fuga. “Prima di questo episodio, più di 3.400 migranti, tra cui 356 donne e 144 bambini, erano detenuti nel sovraffollato centro di Mabani”, ha dichiarato l’Oim, evidenziando che molti dei migranti erano stati arrestati la scorsa settimana durante l’operazione di sicurezza nel quartiere di Gargaresh, a ovest di Tripoli, nella quale un migrante era stato ucciso e almeno altri 15 feriti, di cui sei in modo grave. "L'uso eccessivo della forza e della violenza spesso porta alla morte nei centri di detenzione libici", ha affermato il capo della missione dell’Oim in Libia, Federico Soda. Il primo ministro libico, Abdulhamid Dabaiba si è recato domenica 3 ottobre in visita presso il quartier generale del Dipartimento anti-immigrazione illegale a Tripoli, chiedendo un maggiore rispetto dei diritti umani da parte delle autorità di sicurezza libiche.(Lit)