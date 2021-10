Repubblica Ceca: elezioni, partito Ano in testa con il 25 per cento dei voti scrutinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo Ano è attualmente in testa nello spoglio delle elezioni politiche in Repubblica Ceca. Come riferisce l'emittente televisiva pubblica "Ct24", con lo spoglio dei voti al 25 per cento la formazione del premier in carica Andrej Babis guida con il 30 per cento delle preferenze. Seguono le grandi coalizioni di opposizione, con Spolu (insieme) al 25 per cento e Pirati e Stan al 13,5 per cento. Secondo gli analisti, tuttavia, le percentuali di queste formazioni dovrebbero aumentare man mano che verranno conteggiati i voti delle grandi città. Il partito populista Libertà e democrazia diretta (Spd) segue intorno al 11,9 per cento. Ultima formazione a raggiungere il parlamento, ad ora, dovrebbe essere il Partito Socialdemocratico Ceco (Cssd) con il 5,1 per cento. Resterebbero dunque fuori dalla camera bassa sia il movimento di recente formazione Prisaha (Il giuramento) che il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm). (Vap)