Milano: in giunta 12 asssessori, Maran alla casa, Granelli alla sicurezza Bertolè al welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12 i nuovi assessori della giunta comunale di Milano, la cui composizione rispetterà la parità di genere. Di questi, tre sono esponenti della giunta uscente e nove sono nuovi. È inoltre la giunta più giovane, due assessori hanno meno di 30 anni “con qualche senior che aiuta”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza stampa in corso a Palazzo Marino. Nel dettaglio, sei sono del Pd; due della lista civica Beppe Sala sindaco; uno dei riformisti; uno dei verdi e due tecnici. “Abbiamo fatto la giunta in cinque giorni perché conscio della delicatezza del momento, la prima giunta sarà già mercoledì in maniera da partire a spron battuto”, ha spiegato Sala prima di leggere la lista. Come annunciato dallo stesso Sala all'indomani del risultato elettorale, al posto di vice sindaco viene confermata Anna Scavuzzo, alla quale viene attribuita anche la delega all'istruzione, compresa la delega all'edilizia scolastica e rapporti con consiglio comunale. Al Bilancio e patrimonio immobiliare viene designato Emanuele Conte, “non saranno anni facilissimi per il bilancio, ma dovremo mettere in uso i beni demaniali”, ha spiegato il sindaco. (segue) (Rem)