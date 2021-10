Milano: in giunta 12 asssessori, Maran alla casa, Granelli alla sicurezza Bertolè al welfare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo sport, turismo e politiche giovanili, Martina Riva perché “il turismo va ricostruito, sarà molto internazionale e meno intercontinentale, con gestione del tempo di permanenza diversa”; Alla mobilità, l'ex vicesindaco della città metropolitana Arianna Censi, “qui la strada è molto tracciata – ha precisato Sala - bisogna riflettere sui tempi di ogni cambiamento, quello che sarà a Milano sarà quel che accade in ogni città”. Ai Servizi civici, Gaia Romani; alla sicurezza, Marco Granelli che, ha sottolineato Sala, dovrà procedere all'assunzione di 500 vigili, collaborare con altre forze di polizia e prestare attenzione alla sicurezza di sera e di notte "ma non ero favorevole al sindaco della notte”. L'ultimo assessore è quello alla rigenerazione urbana, ex urbanistica, ruolo che viene affidato a Giancarlo Tancredi,” dirigente del Comune di Milano che conosco da quando ero direttore generale di Milano” . (Rem)