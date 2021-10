Milano: Sala, disagio personale ad avere in consiglio chi fa saluto romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Provo disagio personale ad avere in consiglio comunale chi fa il saluto romano. Rimane il fatto che la costituzione è precisa e il mio disagio è evidente, poi bisogna vedere cosa succederà in quella parte politica". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la presentazione dei nomi della nuova giunta, rispondendo a chi gli ha chiesto se porterà avanti il patentino di antifascismo per chi vuole utilizzare gli spazi pubblici alla luce dell'inchiesta di Fanpage". "Ho letto nelle parole della Meloni quasi lo stesso disagio - ha proseguito Sala - ma deve essere conseguente. La Meloni non è stupida e questo è un tema. C’è un mio personale disagio e se deve essere una stagione da cancellare ci deve essere molta fermezza". (Rem)