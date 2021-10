Ungheria: governo di Orban sostiene la Polonia nella disputa costituzionale con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Corte costituzionale polacca è il risultato “delle cattive pratiche delle istituzioni europee”. Questa la posizione del governo ungherese del premier Viktor Orban, come emerge da una nota pubblicata oggi. Nella risoluzione, l’esecutivo ungherese invita le istituzioni dell'Ue a rispettare la sovranità dei 27 Paesi membri del blocco, ha detto all'agenzia “Mti” il portavoce di Orban, Bertalan Havasi. “L’obiettivo è quello di sottrarre potere agli Stati membri che non lo hanno mai ceduto all’Ue, senza cambiare i trattati europei e espandendo gradualmente le loro capacità”, si legge nella nota dell’esecutivo magiaro. "Il primato del diritto dell'Ue dovrebbe applicarsi solo nelle aree in cui l'Unione ha competenza e il quadro per questo è stabilito nei trattati istitutivi dell'Ue", afferma il documento ungherese. La risoluzione afferma inoltre che le istituzioni dell'Ue sono obbligate a rispettare le identità nazionali degli Stati membri. Gli organi nazionali, in particolare le corti e i tribunali costituzionali, hanno il diritto di esaminare la portata e i limiti delle competenze dell'Ue, prosegue la risoluzione di Budapest. (segue) (Vap)