Ungheria: governo di Orban sostiene la Polonia nella disputa costituzionale con l'Ue (2)

- "L'appartenenza all'Ue è accompagnata dalla piena e illimitata fedeltà ai valori e alle regole comuni", hanno dichiarato invece ieri sera il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas e quello francese Jean-Yves Le Drian, in risposta alla sentenza della Corte polacca. "Il rispetto e l'osservanza di questi devono essere rispettati da ogni Stato membro", hanno aggiunto. "Naturalmente, questo vale anche per la Polonia, che ha un posto molto centrale all'interno dell'Ue". “Questo non significa solo un obbligo morale. Significa anche un obbligo legale", hanno affermato i due ministri. (Vap)