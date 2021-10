Egitto: ministro Petrolio, necessario intensificare ricerca petrolio e gas nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all’aumento dei prezzi del carburante, è necessario intensificare la ricerca, lo sviluppo e la produzione di petrolio e gas in Egitto. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, sottolineando l’importanza di effettuare le ricerche “nel pieno rispetto dell’ambiente”. Il ministro è stato aggiornato sui piani della compagnia statale Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc) in merito alla produzione del giacimento di gas "Bahar Northwest", che dal mese scorso produce circa 425 mila metri cubi di gas al giorno. Ieri il ministero del Petrolio egiziano ha annunciato l’aumento dei prezzi di benzina, gasolio e gas per auto di 25 piastre egiziane (0,014 centesimi di euro), il secondo aumento consecutivo negli ultimi tre mesi dopo un aumento generale dei prezzi del petrolio.(Cae)