Usa-Cina: Pechino torna a chiedere eliminazione sanzioni

- Il governo della Cina ha fatto pressioni agli Stati Uniti affinché eliminino tasse e sanzioni imposte sulle merci cinesi, nel quadro dei colloqui sull'accordo commerciale in vigore fra i due Paesi. Lo riferisce l'agenzia stampa cinese di Stato "Xinhua", secondo la quale Pechino ha negoziato la cancellazione delle sanzioni e chiarito la posizione del governo cinese sul modello di sviluppo economico ed industriale della Cina. La posizione è stata espressa nel corso dei colloqui virtuali tenuti ieri tra il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Katherine Tai e il vice premier cinese Liu He, nel quadro dei tentativi di procedere nei colloqui commerciali fra le parti dopo l'accordo di "Fase uno" negoziato dall'ex presidente Usa Donald Trump. Pechino aveva fatto sapere che avrebbe cercato un "dialogo franco" con Washington e che avrebbe rispettato gli impegni presi nell'ambito dell'accordo precedente. Secondo l'ufficio commerciale Usa, "l'ambasciatore Tai e il vice premier Liu hanno esaminato l'attuazione dell'accordo economico e commerciale Usa-Cina e hanno convenuto che le due parti si consulteranno su alcune questioni in sospeso", mentre tramite l'agenzia "Xinhua" Pechino ha osservato che le parti "hanno espresso le loro preoccupazioni principali e hanno concordato di risolverle attraverso consultazioni". Entrambe le parti, ha aggiunto Pechino, hanno convenuto "di continuare a comunicare con un approccio paritario e di rispetto reciproco, e di creare le condizioni per il sano sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi e la ripresa dell'economia mondiale". (Cip)