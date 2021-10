Pnrr: Amendola, "è missione nazionale, infondate polemiche sul Sud"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è una missione nazionale, non è tempo di polemiche che oltre a essere infondate sono facilmente risolvibili. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, a margine dell’evento al Teatro Apollo di Lecce, dopo la querelle sui fondi europei tra alcuni presidenti di Regione e la ministra per il Sud Mara Carfagna. "I numeri parlano chiaro. Almeno il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili del Piano è destinato al Mezzogiorno, a testimonianza dell’attenzione al tema del riequilibrio territoriale. Si tratta di 82 miliardi su 205, come ha chiarito la ministra Carfagna. A queste si aggiungono le risorse ingenti del Fondo di sviluppo e coesione e altri capitoli del Quadro finanziario pluriennale 2021-27. E’ un impegno del Governo, messo nero su bianco di fronte a Bruxelles e al nostro Parlamento e, soprattutto, davanti ai cittadini italiani. I fondi ci sono e sono stati stanziati, metterlo in dubbio può distrarre da quello che è il vero punto adesso, vale a dire saperli utilizzare bene con procedure semplificate e nuove assunzioni nella PA. Ora più che mai servono unità e compattezza ed è necessaria celerità nella realizzazione del Piano”, ha detto Amendola. (Res)