Milano: Confcommercio, al Capac Quarto Oggiaro si mette in rete

- Il digitale per mettere in rete, a Milano, risorse e potenzialità di Quarto Oggiaro attivando un percorso di formazione per favorire lo sviluppo del quartiere e dare slancio a nuove professionalità. Parte oggi, con la sua presentazione, "Quarto Connessa", il progetto promosso dal Capac Politecnico del Commercio e del Turismo, istituzione formativa che fa riferimento a Confcommercio Milano, con la collaborazione di EDI (Ecosistema Digitale per l'Innovazione) Confcommercio, Generation Italy, e il coinvolgimento del Comune di Milano e del Forum terzo settore. "Quarto Connessa" (Made in Quarto) è un'idea per mettere in rete le risorse di un quartiere che ha forti potenzialità con 30mila abitanti, oltre 100 associazioni operative, un patrimonio storico artistico da valorizzare, la presenza di pmi "Si parla spesso di periferie: noi a Quarto Oggiaro ci siamo dal 2010 – afferma Simonpaolo Buongiardino, presidente del Capac Politecnico del Commercio e del Turismo – con i nostri corsi di aggiornamento e riqualificazione: per i giovani, ma anche per chi deve reinserirsi nel circuito del lavoro. Capac, nella gestione della sede di via Amoretti, è riuscito a creare momenti di socialità importante, non solo con i giovani che la frequentano e che si formano per entrare nel mondo del lavoro, ma anche con le famiglie che sono rimaste molto vicine alla scuola". (segue) (Com)