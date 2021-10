Milano: Confcommercio, al Capac Quarto Oggiaro si mette in rete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Quarto Connessa' – prosegue Buongiardino - è un'iniziativa ideata e voluta dai docenti di Capac con l'obiettivo di fornire competenze digitali: per i giovani, gli operatori commerciali e dei servizi, le associazioni non profit del territorio. Collaboriamo con Edi Confcommercio e con Generation Italy, fondazione non profit. E abbiamo il sostegno del Municipio 8". Con "Quarto Connessa" – viene lanciato dal Capac il sitowww.quartoconnessa.it - si crea a Quarto Oggiaro un laboratorio digitale di quartiere destinato a giovani, piccoli imprenditori, educatori, formatori, docenti. Il progetto prevede una mappatura del territorio (distretto digitale delle pmi, informazioni socio-culturali, storico e artistiche di Quarto Oggiaro) e la nascita di un Hub di impresa digitale con attività formativa ed esperienze digitali condivise. Si potrà promuovere la creazione di soluzioni digitali per sostenere l'e-commerce dei negozianti. I corsi riguardano l'alfabetizzazione digitale di base, gli strumenti digitali per le imprese, per la didattica interattiva e digitale integrata, le professioni digitali. Già le prime iniziative, gratuite, sono in programma con Generation Italy e verranno poi realizzati corsi nella sede Capac di via Amoretti "dove – spiega Buongiardino – mettiamo a disposizione un laboratorio informatico nel quale prenderà anche forma la mappatura degli attrattori turistico-culturali del quartiere". Per "Quarto Connessa" non mancherà, inoltre, un blog di comunità. (Com)