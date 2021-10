Referendum: Sibilia, raccolta firme su eutanasia sta riscuotendo successo straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta firme per il referendum sull’eutanasia sta riscuotendo un successo “straordinario: se siamo arrivati a calendarizzare il testo unificato in Parlamento è stato grazie all’incessante impegno del Movimento 5 Stelle, e ringrazio i deputati delle commissioni Affari sociali e Giustizia per il proficuo e puntuale lavoro svolto”. Lo scrive sui social il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. “La linea pubblica sul tema c’è ed è chiara: avanti sui diritti civili”, ha detto. (Rin)