Vaticano: Papa riceve parlamentari Cop26, pensate alle giovani generazioni

- Questa mattina il Santo Padre ha ricevuto in udienza i partecipanti all'incontro interparlamentare preparatorio per Cop26, promosso dall'Italia in collaborazione con il Regno Unito, che si svolge a Roma, presso Palazzo Montecitorio. “Auspico che questo vostro impegnativo lavoro, in vista della Cop26 e anche dopo di essa, venga illuminato dai fari della responsabilità e della solidarietà: lo dobbiamo ai giovani, alle generazioni future che meritano tutto il nostro impegno per poter vivere e sperare", ha detto, sottolineando la necessità di legifera in materia. “Occorrono leggi urgenti, sagge e giuste, che vincano gli stretti steccati di tanti ambienti politici e possano raggiungere al più presto un consenso adeguato e valersi di mezzi affidabili e trasparenti", ha continuato il Papa, esortando tutti a svolgere il proprio ruolo per una svolta che tenga conto del rispetto dovuto alla “casa comune”. In questa sfida, ha affermato, ognuno “ha il proprio ruolo, e quello dei parlamentari è particolarmente significativo, direi decisivo: un cambiamento di rotta così impegnativo come quello che abbiamo davanti richiede grande saggezza, lungimiranza e senso del bene comune, virtù fondamentali della buona politica", ha concluso. (Civ)