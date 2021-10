Roma: Fassina (Leu), salviamo il campo di San Lorenzo da speculazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il campo di calcio a 11 di San Lorenzo va preservato dall’ennesima speculazione edilizia e confermato come preziosa spazio per i bambini e i ragazzi del quartiere e di tutta Roma". Lo dichiara, in una nota, Stefano Fassina deputato Leu. "È sconcertante - aggiunge - che la proprietà, I Cavalieri di Colombo, abdichi alla sua missione fondativa per fare profitto. Infatti, dall’accesso agli atti svolto, il campo, uno dei pochissimi rimasti a Roma, uno dei pochissimi dove l’accesso allo sport è ancora popolare, a prezzi possibili a tutti, potrebbe diventare un parcheggio e 5 campi di padel. Nella struttura sono iniziati i cosiddetti 'lavori di riqualificazione', nonostante dalle informazioni a nostra disposizione risultino ancora incomplete le autorizzazioni necessarie, in particolare per gli interventi sul verde, ben 64 alberi. L’assenza dell’amministrazione del Municipio e del Campidoglio a causa della fase elettorale non può determinare il fatto compiuto. La presidente uscente del II Municipio, Francesca Del Bello, è già impegnata nella difesa del campo. Ma le competenze primarie sono dei Dipartimenti Capitolini. Quindi, deve intervenire anche Roberto Gualtieri". (Com)