- Giovedì 14 ottobre alle ore 8:30, presso la Nuova aula dei Gruppi parlamentari, le commissioni riunite Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato, in merito all'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa, svolgono l'audizione della vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Vera Jourová. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)