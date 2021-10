Spagna: "El Pais", non si arresta il passaggio di dirigenti da Ciudadanos al Partito popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi dieci dirigenti locali del partito centrista spagnolo Ciudadanos (Cs) sono passati nelle file del Partito popolare (Pp) acuendo una crisi che si è manifestata con particolare evidenza alle elezioni di maggio a Madrid dove non ha ottenuto i numeri necessari per entrare nell'Assemblea regionale. L'ultima in ordine di tempo è stata quella del consigliere regionale dei Paesi Baschi, Luis Gordillo. Un altro abbandono di rilievo è stato quello dell'ex portavoce nazionale di Cs, Lorena Roldán, che aveva già partecipato alle elezioni catalane del febbraio scorso nelle liste del popolare Alejandro Fernendez come indipendente. "Il partito è stato così ossessionato dal centralismo che alla fine ha provocato la disaffezione nelle strutture locali e queste non reggono nei momenti difficili perché non sono forti", ha affermato al quotidiano "El Pais" Gordillo. (segue) (Spm)