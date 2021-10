Spagna: "El Pais", non si arresta il passaggio di dirigenti da Ciudadanos al Partito popolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti di coloro che criticano la gestione della presidente nazionale di Cs, Ines Arrimadas, sostengono che gli attuali dirigenti "tengono la porta aperta a Pedro Sanchez" e sono "più preoccupati di attaccare il Pp" che il governo. Da Ciudadanos cercano di rafforzare i legami con le basi territoriali attraverso continui viaggi ma la direzione teme che altri membri possano continuare ad andarsene anche se confidano che non lo farà "nessuno di importante". Cs ha attaccato le manovre di "reclutamento" da parte del Pp. "È deplorevole quello che sta facendo il Pp. sta sbagliando l'obiettivo. In questo momento la Spagna non deve essere governata da populisti, separatisti e nazionalisti", ha affermato il portavoce di Cs al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento), Edmundo Bal. (Spm)