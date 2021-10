Ambiente: Fico, a incontro Cop26 discussione su azioni di contrasto a cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro preparatorio della Cop26 – la Conferenza sui cambiamenti climatici in programma a Glasgow nel prossimo novembre – che si concluderà questo pomeriggio, organizzato su iniziativa delle Camere italiane e d’intesa con l’Unione interparlamentare, vuole essere una “discussione approfondita sull’azione per contrastare il cambiamento climatico e favorire la transizione verso un modello sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione dell’udienza del Papa con i rappresentanti P20 e Cop26. (Rin)