Ambiente: Fico, consapevoli della necessità di una conversione ecologica

- Siamo tutti consapevoli del forte richiamo universale ad intraprendere una conversione ecologica, che dia maggiore spazio ai beni comuni globali e ad un’economia più attenta ai principi etici. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione dell’udienza del Papa con i rappresentanti P20 e Cop26. “Ciascuno di noi, nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare, risponde al popolo che lo ha eletto e agisce secondo le sue convinzioni culturali, ideologiche ed etiche: ma le siamo tutti grati, Santo Padre, per la centralità che ha sempre riservato al tema della tutela della nostra casa comune e dell’iniquità del sistema economico attuale, che mette in pericolo il pianeta e la dignità delle persone”, ha detto. (Rin)