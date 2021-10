Camera: trattamento pensionistico, martedì 12 audizione Tridico (Inps) ed esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 12 ottobre la commissione Lavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, svolge le seguenti audizioni: alle ore 13:20 rappresentanti dell'Associazione culturale Neodemos e dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Irpps); alle 13:50 Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); alle 14:20 Cesare Damiano, presidente della commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)