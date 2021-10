Rifiuti: Raggi, Corte Costituzionale certifica che avevamo ragione, bacchettata Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche stavolta avevamo ragione. La Corte Costituzionale, con una sentenza, ha bacchettato la Regione Lazio per aver scaricato su Roma Capitale la gestione degli impianti di autodemolizione e dei loro rifiuti". Lo scrive, suoi social, la sindaca uscente di Roma Capitale, Virginia Raggi. "Parliamo dei cosiddetti ‘sfasciacarrozze’ - aggiunge - che per anni hanno inquinato la nostra città. Molti sono abusivi. Altri, anche se regolari, vanno rilocalizzati in aree della città idonee alla loro attività". (segue) (Rer)