Rifiuti: Raggi, Corte Costituzionale certifica che avevamo ragione, bacchettata Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per anni - prosegue Raggi - abbiamo portato avanti una battaglia per far rispettare le leggi e i diritti dei cittadini, facendo chiudere molti autodemolitori in seguito ai diversi illeciti e irregolarità registrati, in viale Palmiro Togliatti, nel Parco archeologico di Centocelle e in altre zone della periferia est di Roma: su questo abbiamo anche vinto un ricorso al Tar presentato da 70 gestori di impianti. Abbiamo quindi chiesto alla Regione Lazio di fare il suo dovere, rilocalizzando le attività e gestendo lo smaltimento di rifiuti pericolosi come carcasse di vecchie automobili, ferraglie e montagne di pneumatici". (segue) (Rer)