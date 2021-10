Nadef: Caon (FI), bene inserimento autonomia, ora portiamola a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci voleva evidentemente il governo Draghi per un passo concreto verso l'autonomia differenziata: l'inserimento del Ddl dedicato nel Nadef è segnale della volontà politica di portare finalmente a termine una riforma necessaria, voluta dalla stragrande maggioranza dei cittadini veneti, lombardi, emiliani e romagnoli e assolutamente consentita dal dettato costituzionale. Lo afferma in una nota Roberto Caon, deputato di Forza Italia. “Intristisce, ma allo stesso tempo non sorprende, che proprio all'indomani di questa decisione pragmatica, nello stile che da sempre caratterizza questo governo, escano allo scoperto i nemici dell'autonomia, da sinistra, dove sono prevalente, come da destra: Forza Italia è il partito che per primo ha voluto il referendum veneto e su questo tema non ha mai avuto un dubbio”, ha detto, aggiungendo che l'autonomia differenziata è “compatibile con i principi della sussidiarietà e del federalismo, cardine di ogni schieramento che si richiami al mondo conservatore, liberale e popolare”. (Com)