Siria: zio presidente Assad torna in patria dopo 36 anni di esilio

- Il presidente siriano Bashar al Assad ha permesso a suo zio, Rifaat al Assad, di tornare in patria dopo 36 anni di esilio in Francia. Secondo quanto riportato dal quotidiano filogovernativo siriano “Al Watan”, Rifaat è stato condannato a una pena detentiva in Francia per reati commessi tra il 1984 e il 2016, tra cui riciclaggio di denaro, frode fiscale e appropriazione indebita di fondi pubblici. Bashar ha dunque permesso a Rifaat, ex vice presidente, di tornare in Siria per evitare la detenzione. Rifaat è stato espulso dalla Siria nel 1983 in seguito a un tentativo di colpo di stato. Nonostante l’esilio, è stato nominato vice presidente nel 1984 e ha ricoperto la carica fino al 1998.(Res)