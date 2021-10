Spagna: Sanchez annuncia piano d'azione per salute mentale da 100 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo metterà in campo tra il 2021 ed il 2024 un piano d'azione per la salute mentale con una dotazione di 100 milioni di euro. Lo ha annunciato il presidente del governo, Pedro Sanchez, spiegando evidenziando che questa strategia non è stata rinnovata dal 2009. "È una tabella di marcia che mira ad andare avanti con passi consolidati verso il miglioramento della salute mentale", ha evidenziato il premier durante il suo discorso all'evento istituzionale "Salute mentale e Covid-19. Piano d'azione" tenutosi al palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo). In questo piano sarà inclusa la promozione della formazione sanitaria in materia, una campagna di sensibilizzazione ed un numero telefonico H24 per fornire assistenza e supporto per i comportamenti suicidi. (Spm)