Vajont: Sibilia, omaggio alle vittime si traduca in maggiore sensibilità verso ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordare le oltre duemila vittime della tragedia del Vajont, oltre all'omaggio per quella comunità spazzata via dalla frana del Monte Toc, e al tributo ai valorosi Vigili del Fuoco che lavorarono incessantemente per settantadue giorni per soccorrere le persone coinvolte, deve ricordare a tutti noi il valore della cura che dobbiamo dedicare al nostro ambiente: il processo di transizione ecologica avviato equivale al nostro "mai più". È quanto afferma in una nota il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. (Com)