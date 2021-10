Perù: neopremier Vasquez, rispetteremo libertà di stampa e di espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo del Perù rispetterà gli organi di stampa del Paese e salvaguarderà la libertà di espressione. E' la promessa della neonominata prima ministra Mirtha Vasquez, che in un'intervista a "Tv Perù" ha così riassunto la posizione che il nuovo esecutivo intende prendere nei confronti dei media. “Se abbiamo una condizione essenziale per garantire la democrazia nel nostro Paese, è quella di garantire la libertà di espressione, e se c'è un canale di proprietà statale, significa che appartiene a tutti i peruviani e che dobbiamo garantire la pluralità. Questo è fondamentale anche per garantire uno Stato democratico e legale”, ha dichiarato la premier. Vasquez ha anche affermato che cercherà di rafforzare l'azione dei media affinché tutti i cittadini peruviani possano essere informati sull'attualità che interessa il Paese. (segue) (Brb)