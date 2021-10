Perù: neopremier Vasquez, rispetteremo libertà di stampa e di espressione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La mia visione è che dobbiamo rafforzare il modo in cui utilizziamo questi strumenti statali per proporre miglioramenti nelle situazioni sociali che affliggono tutti i peruviani. Questo è il significato di avere un mezzo di comunicazione”, ha detto la presidente del Consiglio dei ministri. Vasquez ha anche puntato il dito contro la disinformazione generata da alcuni media, sostenendo che il governo cercherà di garantire la pluralità di vedute. "Mi dispiace che ci siano stati malintesi e che questo abbia generato una sorta di sfiducia e disaccordo, ma siamo qui per garantire che rispetteremo scrupolosamente la pluralità dei media statali", ha affermato la premier. Mirtha Vasquez ha prestato giuramento come presidente del Consiglio dopo le dimissioni del suo predecessore Guido Bellido. (Brb)