Lombardia: presentato a Milano Centrale progetto per la promozione del turismo ferroviario

- È stato presentato questa mattina alla Stazione di Milano Centrale, dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dal Presidente Vicario della Fondazione FS Liberio Andreatta e dall’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia Claudia Terzi. Presenti anche il Direttore Generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa il progetto "Itinerari in Treno storico". L'obiettivo è quello di sviluppare un nuovo modello turistico stabile e in connessione con altri servizi, unendo viaggi in treno d'epoca con la riscoperta delle eccellenze territoriali del Bel Paese. "È un progetto che coniuga la bellezza del Paese, in quanto mette insieme paesaggio, cultura e gusto. – ha dichiarato il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia - Il ministero del Turismo farà la propria parte per valorizzare i percorsi dei treni storici attraverso il co finanziamento dei progetti che verranno presentati dalle Regioni. Così da rendere strutturale uno schema di turismo destinato alle aree interne e meno conosciute e bellissime del Paese". Cantamessa ha definito l'iniziativa "un progetto lungimirante" attraverso la quale i tour operator nazionali e internazionali potranno conoscere le potenzialità del turismo ferroviario. Presente anche il presidente di Gambero Rosso, Paolo Cuccia. "Gambero Rosso ha curato i percorsi enogastronomici con l’obiettivo di soddisfare la richiesta nazionale e internazionale di turismo enogastronomico e di percorsi alternativi. Con Treni Storici Gambero Rosso conferma il suo impegno nella valorizzazione dei territori e della biodiversità italiana", ha spiegato Cuccia, concludendo affermando quanto sia indispensabile valorizzare il patrimonio offerto dall'Italia. La Lombardia sarà protagonista dei Fam Trip con due itinerari: quello del 9 ottobre, da Milano a Como; e quello del 20 novembre, da Milano a Paratico-Sarnico. (Com)