- Nuove accuse di tradimento sono state presentate contro Viktor Medvedchuk, membro del Parlamento ucraino per il partito Piattaforma di opposizione – Per la vita. Lo hanno annunciato il procuratore generale dell'Ucraina, Iryna Venediktova e il capo del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) Ivan Bakanov. In base alle indagini, fra il 2014 e il 2015 Medvedchuk avrebbe convinto la leadership dell'Ucraina a fornire carburante alle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. Secondo il procuratore generale, nel 2015 almeno 200 milioni di grivnie sono state trasferite, incassate e distribuite a vantaggio delle entità filorusse per le forniture di carbone dai territori temporaneamente occupati delle regioni di Luhansk e Donetsk. “Così, il settore energetico dell'Ucraina è stato reso dipendente dalla Federazione Russa e dalle organizzazioni terroristiche. Ciò ha minato la sicurezza economica dello Stato nel 2014-2015, privandolo delle opportunità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Le azioni del sospettato hanno fornito alla Federazione Russa maggiori opportunità di ulteriori interferenze negli affari interni dell'Ucraina e attività sovversive contro di essa", ha affermato il procuratore generale. (segue) (Rum)