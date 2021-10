© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è una "grande opportunità per il nostro Paese, ma dobbiamo fare in modo che le ingenti risorse non vadano nelle mani sbagliate, quelle della criminalità organizzata". Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ad una giornata di approfondimenti sul Pnrr a Lecce. (Rin)