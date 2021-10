© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei migranti di origine sub-sahariana sono stati uccisi dalle guardie del centro di detenzione di Tripoli. Lo ha reso noto il capo della missione dell’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) in Libia, Federico Soda. L'incidente è avvenuto nel centro di detenzione di Ghot al Shaal a Tripoli, dove circa 3 mila migranti sono detenuti “in condizioni terribili e in un ambiente sovraffollato”.(Lit)