Lombardia: Magoni, nostra regione fortemente turistica, treni storici essenziali per rilancio del Paese

- Quello dei treni storici sarebbe "un percorso essenziale per rilanciare l'Italia" secondo l'assessore al Turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, intervenuta durante la conferenza stampa di presentazione del progetto "Itinerari in treno storico Fam Trip Lombardia", ideato da Fondazione FS. "Oggi è una bella giornata perché finalmente questo progetto, anche grazie al ministro Garavaglia diventa concreto" ha sottolineato Magoni. "La Lombardia è una regione fortemente turistica, la prima in Italia per numero di siti Unesco. Ritengo che Milano sia il fulcro della partenza di una sinergia coi territori. All'interno dei treni storici viviamo un percorso tra passato e futuro che ci collega con il mondo", ha concluso l'assessore. (Rem)