Singapore: scoppia un incendio in una palazzina, evacuati almeno 100 residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 100 residenti di una palazzina di Singapore sono stati fatti evacuare dopo che un incendio è scoppiato al 15mo piano. Lo hanno confermato a "Staits Times" le forze della protezione civile locale, precisando che l'immobile situato nel quartiere di Rivervale Drive è stato colpito dall'incendio intorno alle 13:40 (ora locale) di oggi, ma che quando sono arrivate sul posto le persone erano già fuggite di casa. Al momento non sono note le cause dell'incendio, mentre i pompieri lavorano per spegnere le fiamme.(Fim)