Germania: Soder (Csu), sconfitta Unione è frutto di una strategia sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sconfitta dell'Unione Cdu-Csu alle elezioni tedesche è stata frutto di un candidato impopolare e di una debole strategia. Lo ha affermato il leader dell'Unione cristiano sociale (Csu), Markus Soder, nel corso dell'assemblea nazionale della Junge Union a Deggendorg, ripreso dall'agenzia di stampa "Dpa". "E' andata così: alla fine, i tedeschi volevano un differente candidato per la cancelleria rispetto a quello che hanno presentato Cdu e Csu", ha detto Soder, criticando anche le indecisioni sulla strategia elettorale. La Csu aspettava un accento sul rinnovamento, ha proseguito il leader, menzionando la richiesta di un sollievo fiscale per la classe media e per gli imprenditori. "Chiudere ai cambiamenti non porta motivazioni o stimoli", ha spiegato Soder. Il governo "a semaforo" composto da socialdemocratici, verdi e liberali è ormai avviato, ha proseguito il leader della Csu, invitando la formazione sorella, l'Unione cristiano-democratica (Cdu) a non cercare di inserirsi nelle trattative. Soder ha definito la sconfitta elettorale un punto di svolta per Cdu e Csu. "L'Unione ha perso ovunque, in maniera ampia e profonda. Siamo solo al quarto posto fra gli elettori più giovani", ha rilevato. Anche la Csu "ha avuto un brutto risultato, davvero molto brutto".(Geb)