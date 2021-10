© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre i banchi posti sotto sequestro, al mercato di via delle Cave ardeatine, dal I Gruppo Centro, ex Trevi, della Polizia locale di Roma Capitale, diretto da Donatella Scafati. Oltre alle strutture di vendita sono stati sequestrati più di 4.000 articoli, oggettistica e abbigliamento. Elevate sanzioni per circa 15.000 euro ai gestori dei banchi . (Rer)